EQS-Ad-hoc: MBH Corporation Plc

MBH CORPORATION VERZICHTET AUF EINE WEITERE BÖRSENNOTIERUNG AN DER OTCQX IN 2023



30.12.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



[London, 30. Dezember 2022] Die MBH Corporation plc, eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist, hat beschlossen, ihre Notierung am OTCQX-Markt zum Ende dieses Kalenderjahres auslaufen zu lassen. Nach der Aufnahme der Zweitnotierung am OTCQX-Markt im Dezember 2020 stellt der MBH-Vorstand mit Bedauern fest, dass sich die Erwartungen an den Handel mit MBH-Aktien an diesem Markt nicht erfüllt haben, weshalb sich das Unternehmen mit Wirkung vom 31. Dezember 2022 von dem OTCQX-Markt zurückziehen wird. MBH wird weiterhin andere potenzielle Zweitnotierungsoptionen prüfen und ist offen für eine künftige Notierung an der OTCQX, sollten sich die Marktbedingungen ändern. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über MBH Corporation Plc Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte.fordham@mbhcorporation.com +44 770 396 3953 mbhcorporation.com 30.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

