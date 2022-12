Hamburg (ots) -Dieses Webinar erklärt, wie Beiträge und Postings längerfristig vorgeplant werden, damit die Veröffentlichung stressfrei und kontinuierlich verläuft. Denn mit optimierten Abläufen lässt sich die Produktion von Content übersichtlich und einfach umsetzen.Termin: Donnerstag, 19. Januar 2023, 09:30 - 10:45 UhrContentproduktion einfach machen - mit einem gut durchdachten RedaktionsplanSocial-Media-Posts sind schnell gemacht - zumindest in der Theorie. Praktisch sieht es oft ganz anders aus. Es gibt wahlweise zu viele, ungeordnete Themen oder zu wenige Ideen und im schlimmsten Fall reden andere Abteilungen in Ihre Pläne hinein. Doch mit einer strategischen, langfristigen Planung und passenden Workflows schaffen Sie Leichtigkeit und Klarheit im Social-Media-Marketing. In diesem Webinar lernen Sie, wie Sie Inhalte und Ideen strukturiert sammeln, treffenden Content produzieren und automatisiert ausspielen können.Programm:- Aufbau eines einfachen Redaktionsplans/Contentplans- Methoden, Tipps und Tricks für effizienteres Arbeiten- Einsatzmöglichkeiten und Grenzen digitaler Tools- PraxisbeispieleDas Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Onlinemarketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die ihren Content selbst produzierenReferentin des Webinars "Der optimale Redaktionsplan"ist Simone Maader. Sie arbeitet seit 13 Jahren freiberuflich als Texterin und Content-Strategin. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim NDR mehrere Jahre als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Inzwischen gehört ihr Herz der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Web-Texten.Eckdaten für das Online-Seminar Der optimale Redaktionsplan: durchdachter Workflow & attraktive Inhalte- Termin: Donnerstag, 19. Januar 2023, 09:30 - 10:45 Uhr- Teilnahmegebühr: 95 EUR zzgl. MwSt. / 113,05 EUR inkl. MwSt.- Mindestzahl Teilnehmende: 10- Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor DurchführungHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/der-optimale-redaktionsplan-durchdachter-workflow-attraktive-inhalte-registrierung-467518760197?aff=Website).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5405423