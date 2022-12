Der DAX konnte am Vortag deutlich ansteigen und im Tageshoch 14.071 Punkte erreichen. Und damit leicht über den 10er-EMA im Tageschart hochziehen. Der DAX ging bei 14.071 Punkten direkt am Tageshoch mit einer langen bullischen Tageskerze aus dem Handel und deutete damit weiter steigende Kurse an. Im frühen Handel zeigt sich der DAX aber wieder tiefer bei 13.950 Punkten. Und könnte damit zunächst die Seitwärtsphase zwischen dem 10er-EMA auf der Oberseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...