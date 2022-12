Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) hat in den letzten sechs Monaten wieder etwas aufgeholt. Wenn wir auf die Anteilsscheine des E-Commerce-Akteurs blicken, so sehen wir für diesen Zeitraum ein Kursplus von 37,2 %. Trotzdem liegt die Aktie im Jahresrückblick noch über 50 % im Minus, was natürlich das prägendere Zwischenfazit ist. Der tiefe Fall dürfte jedoch ein erster Grund für die bessere Performance im zweiten Halbjahr sein. Zwischenzeitlich haben wir im Laufe dieses Jahres einen Wertverlust von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...