Wien (www.fondscheck.de) - Allianz Partners Deutschland, B2B2C-Anbieter für Assistance und Versicherungslösungen, verstärkt sein Führungsteam gleich dreifach, so die Experten von "FONDS professionell".Ab Januar 2023 verstärke Mathias Grompe die Geschäftsleitung als neuer Chief Sales Officer (CSO) und übernehme damit die Verantwortung für sämtliche Vertriebsaktivitäten in den Bereichen Mobilität, Reise sowie Haus und Wohnen. Er sei seit 2012 Teil des Allianz Konzerns und sei seitdem in verschiedenen Rollen tätig gewesen. ...

