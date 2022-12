Silber hat in den vergangenen Monaten entgegen einiger Erwartungen einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Doch was sind die Gründe für die Rallye? Und könnte 2023 das große Jahr des Edelmetalls werden? Silber gilt als eines der wichtigsten Edelmetalle nach Gold auf der Welt. Mit 1,4 Trillionen US$ Marktkapitalisierung ist jedoch die Wertigkeit zu Gold nur bei 1:10. Trotzdem hat das Edelmetall auch Vorteile gegenüber dem großen Bruder. Zum Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...