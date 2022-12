© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Nur fünf Handelstage waren für mehr als 95 Prozent der Indexverluste des S&P 500 in diesem Jahr verantwortlich. Der US-Aktienmarkt steuert auf das schlechteste Jahr seit 2008 zu. Welche fünf Tage das waren!

Laut Nicholas Colas, Mitbegründer von Datatrek, reichten fünf der schlechtesten Handelstage des Jahres 2022, um "das Jahr [zu] ruinieren".

Wie Marketwatch berichtet, wurden zwei jener Handelstage durch enttäuschende Inflationsdaten verursacht. Die anderen drei durch enttäuschende Unternehmensgewinne und Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell.

13. September (-4,3 Prozent)

Der schlechteste Tag für Aktien seit 2020: Die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex für August versetzte die Händler in Panik. Die Daten zeigten, dass die jährliche Gesamt- und Kerninflation höher als erwartet ausfiel.

18. Mai (-4,0 Prozent)

Der Einzelhandelsriese Target verfehlte bei weitem die Gewinnerwartungen für das erste Quartal. Die Besorgnis über die Fähigkeit der US-Verbraucher, die Inflation zu bewältigen, steigerte sich zu einer regelrechten Panik - und das einen Tag nachdem Walmart ähnliche Bedenken geäußert hatte.

Um den Druck auf den Markt zu erhöhen, räumte Fed-Chef Powell während einer Veranstaltung des Wall Street Journals ein, dass die Anhebung der Zinssätze durch den Offenmarktausschuss "mit einigen Schmerzen verbunden sein könnte".

13. Juni (-3,9 Prozent)

Der heftige Ausverkauf an diesem Tag wurde auch durch die Veröffentlichung der Verbraucherpreisindexdaten ausgelöst, da die Zahlen für den Monat Mai über den Erwartungen lagen. Der S&P 500 beendete die Sitzung zum ersten Mal seit 2022 in einem Bärenmarkt und lag 21,8 Prozent unter dem Anfang Januar erreichten Rekordhoch.

29. April (-3,6 Prozent)

Der Rückgang des Marktes an diesem Tag wurde erneut durch enttäuschende Unternehmensgewinne ausgelöst. Diesmal lag der Schwerpunkt jedoch auf dem elektronischen Handel. In der Folge gerieten viele der großen Technologiewerte ins Wanken.

So verfehlte Amazon die Gewinnerwartungen für das erste Quartal und senkte seine Prognosen. Die Aktie beendete den Tag mit einem Minus von 14 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Kursrückgang an einem Handelstag seit 2006. Titel von Apple, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet waren ebenfalls stark rückläufig.

5. Mai (-3,6 Prozent)

Nachdem Powell den Anlegern in einer Pressekonferenz versichert hatte, dass die Fed keine Zinserhöhungen von mehr als 50 Basispunkten in Betracht ziehe, crashten die Märkte. Diese Aussage hat sich nicht bewahrheitet. Die Zentralbank hob die Zinssätze in den folgenden vier Sitzungen um 75 Basispunkte an.

Wenn Sie nach diesem Crash-Jahr weiterhin auf der Suche nach einer langfristigen, überdurchschnittlichen Performance sind, könnte das Five Lions Zertifikat einen Blick wert sein. Es bündelt fünf absolute Top-Strategien in einem Wertpapier. Eine dieser Strategien ist normalerweise für Privatanleger nicht zugänglich - jetzt hier mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion