Hamburg (www.anleihencheck.de) - Seit mehr als sechs Monaten sind sich Volkswirte im Prinzip einig, dass Europa eine Rezession nicht werde vermeiden können, so Felix Herrmann, Chefvolkswirt und Portfoliomanager bei Aramea Asset Management.Und klar: Hohe Energiepreise und steigende Zinsen würden eine solche Prognose durchaus plausibel erscheinen lassen. Allein erreicht hat uns der Abschwung in Europa und selbst in Deutschland, das als neuer schwacher Mann Europas ausgemacht wurde, bislang noch nicht, so Felix Herrmann von Aramea Asset Management weiter. Entpuppe sich der Rezessionsteufel, den Experten bereits seit langem an die Wand malen würden, am Ende als weit weniger hässlich als noch vor kurzem gedacht? Nicht ausgeschlossen, dennoch werde man klare konjunkturelle Bremsspuren sehen. ...

