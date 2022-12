In New York hat der Aktienmarkt am letzten Handelstag eines enttäuschenden Börsenjahres schwach eröffnet. Der Dow Jones verlor nach der ersten halben Stunde 0,76 Prozent. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,89 Prozent. Noch schwächer präsentierte sich am Freitag der technologielastige Nasdaq 100 mit minus 1,26 Prozent.Alle drei Indizes steuern damit im Monat Dezember auf deutliche Verluste zu. Ihre Jahresbilanz ist ebenfalls tiefrot.So beläuft sich für den Dow das aktuelle Minus für 2022 auf gut neun ...

