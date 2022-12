Die Wiener Börse hat am Freitag den letzten Handelstag des Jahres 2022 leicht im Minus beendet. Der österreichische Aktienindex ATX verlor in einer verkürzten Börsensitzung rund 0,3 Prozent auf 3.126 Punkte. Auf Jahressicht sieht es allerdings nicht rosig aus. Der dortige Standardwerte-Index hat 2022 mehr verloren als sein deutsches Pendant. Der ATX hat 2022 mit einem Minus von 19,0 Prozent beendet.Im vergangenen Jahr standen noch 39 Prozent Plus zu Buche. Zum Vergleich: Der deutsche DAX rutschte ...

