Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

MT0000580101 MGI - Media and Games Invest SE 30.12.2022 SE0018538068 MGI-Media and Games Invest SE 02.01.2023 Tausch 1:1

MGI MEDIA AND GAMES INVEST-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de