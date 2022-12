DJ PTA-Adhoc: Dr. Bock Industries AG: Gewinnwarnung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Auetal-Rolfshagen (pta/30.12.2022/19:15) - Auetal, 30. Dezember 2022: Durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine, die teilweise ausgesetzte und reduzierte Fertigung der Tochtergesellschaften Ready Garment Technology Ukraine Ltd. und Ready Garment Technology Bulgaria EOOD, wird sich das Betriebsergebnis der Dr. Bock Industries AG 2022 weiter verschlechtern. In seiner im 29.06.2022 veröffentlichten Prognose war der Vorstand zuletzt von einem negativen Betriebsergebnis in Höhe von etwa 2.200.000 EUR ausgegangen.

Die durch den Krieg in der Ukraine gestiegenen Preise von Energien wie Strom, Gas und den Verbrauchsmaterialien Wasser, Chemikalien und sonstigen Hilfsstoffen belasten die Kosten der Betriebe der DBI AG in Rumänien, Ukraine, Bulgarien und Deutschland und können nicht vollständig an die Kunden weiterbelastet werden, was zu einer erheblichen zusätzlichen Ergebnisbelastung der DBI AG in 2022 führen wird.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten an einer Sanierungsstrategie der Dr. Bock Industries AG und deren Tochtergesellschaften, um die Verluste im Geschäftsjahr 2022 so gering wie möglich zu halten. Aus heutiger Sicht ist von einem konsolidierten Verlust der Gruppe in Höhe von etwa 2.750.000 EUR im Geschäftsjahr 2022 auszugehen, mögliche Währungseffekte sind dabei noch nicht berücksichtigt.

