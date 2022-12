Nachdem die Verstaatlichung von Uniper perfekt gemacht wurde und der Titel kürzlich den SDAX verlassen musste, ging es mit dem Aktienkurs zunächst schwer in die Tiefe. Am Mittwoch wurde bei 2,09 Euro ein neues Allzeit-Tief erreicht und grundsätzlich blieb dort noch immer Luft nach unten. Für den Moment scheinen aber die Bullen das Zepter übernommen zu haben.Jene sorgten zuletzt für massive Kurssteigerungen. Bereits im späten Handel am Mittwoch ging es sichtlich aufwärts und am Donnerstag legte Uniper (DE000UNSE018) um weitere 10,9 Prozent zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...