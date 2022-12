Der in Wien gelistete Hosen-Hersteller Dr. Bock Industries AG gibt eine Gewinnwarnung aus. Durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine, die teilweise ausgesetzte und reduzierte Fertigung der Tochtergesellschaften Ready Garment Technology Ukraine Ltd. und Ready Garment Technology Bulgaria EOOD, wird sich das Betriebsergebnis der Dr. Bock Industries AG (DBI) 2022 weiter verschlechtern. In seiner im 29.06.2022 veröffentlichten Prognose war der Vorstand zuletzt von einem negativen Betriebsergebnis in Höhe von etwa 2.200.000 Euro ausgegangen, aus heutiger Sicht sei von einem konsolidierten Verlust der Gruppe in Höhe von etwa 2.750.000 Euro im Geschäftsjahr 2022 auszugehen, mögliche Währungseffekte seien dabei noch nicht berücksichtigt, teilt das Unternehmen ...

