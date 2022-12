Es mutet etwas seltsam an, doch der erwartete Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA verhalf der Wall Street gestern noch einmal zu Auftrieb. Beobachter sehen darin ein Indiz dafür, dass die Fed ihren Zinskurs noch einmal überdenken könnte. Das lässt die Anleger für den Moment auch großzügig über die unsichere Lage in China hinwegsehen.Die daraus resultierenden Erholungen helfen vielen Titeln auf die Sprünge, die zuletzt ordentlich unter Druck geraten waren. Tesla (US88160R1014) konnte sich so am Donnerstag um satte ...

