Liuzhou, China (ots/PRNewswire) -"Vor dem Berg Po'e fließt das jadegrüne Wasser des Flusses nach Osten, und in der Ferne steht ein Literat am Bug." (Liu Zongyuan, Tang-Dynastie, in seiner Antwort auf den Brief von Cao Shiyu, als er durch den Landkreis Xiangxian reiste) Unter dem Po'e-Berg, der tausendjährigen alten Stadt und dem weißen Sand mit Schnecken ist die kulturelle touristische IP, die im Bezirk Yufeng, Liuzhou City, neu kultiviert wurde. Als Kerngebiet der historischen Kultur in der Stadt Liuzhou gräbt der Bezirk Yufeng tief in seinen eigenen Ressourcen, strebt nach Innovation und Veränderungen, während er gleichzeitig an der Tradition festhält, und fördert umfassend die Kulturtourismusindustrie in seinem Zuständigkeitsbereich, um einen neuen Schritt in Richtung einer hochwertigen Entwicklung zu machen.Die Zahl der Touristen belief sich 2021 auf 8.966.800, was einem Anstieg von 16,43 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht; die Einnahmen aus dem Tourismus beliefen sich auf 10,181 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 17 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In der ersten Jahreshälfte 2022 standen die Gesamtzahl der Touristen und der gesamte Tourismusumsatz in allen Kreisen und Bezirken von Liuzhou City an erster Stelle. Nach Angaben der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Kreises Yufeng hat der Kreis nacheinander die Ehrentitel "Heimatstadt der chinesischen Volkskultur und Kunst" und "Demonstrationskreis für ökologischen Tourismus in ganz Guangxi" erhalten.Hervorhebung der Hintergrundfarbe mit der Kultur als GeistDer Bezirk Yufeng liegt im Süden der Stadt Liuzhou und ist der Geburtsort des Liujiang-Menschen, eines der ältesten Menschen in China, mit einer langen Geschichte und einer Fülle an nationalen kulturellen Konnotationen. Im Zuständigkeitsbereich gibt es 11 nationale Touristenattraktionen der Stufe 4A, darunter Liyufeng mit seinen Berggipfeln und dem grünen Teich, das Wissenschaftsmuseum der Bailiandong-Höhle mit seiner langen Geschichte, das jahrhundertealte Liuzhou-Industriemuseum und den Liuzhou River Snail Rice Noodle Industrial Park, in dem etliche Markenhersteller versammelt sind. Die Städte Liyong und Baisha verfügen über eine elegante Naturlandschaft mit Rasenflächen am Flussufer, Vögeln auf den Sandbänken, fliegenden Wasserfällen, fließenden Quellen, klaren Bächen und Höhlen. Der Bezirk Yufeng nutzt und erbt die Ressourcenvorteile des historischen und kulturellen Kerngebiets von Liuzhou in vollem Umfang, integriert sich in mehreren Dimensionen und hebt die goldenen Visitenkarten der "Schneckenkultur", der "Volksliedkultur" und der "prähistorischen Kultur" ständig hervor.Stärkung der Entwicklung bei gleichzeitiger Übernahme von Projekten als wichtigster PunktUm eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu erreichen, ist die Unterstützung von Projekten für die Kulturtourismusbranche unerlässlich. Der Bezirk Yufeng besteht darauf, das Projekt zum wichtigsten Punkt zu machen, den Bau von Kulturtourismusprojekten auf hohem Niveau zu fördern, aktiv Investitionen in die Kulturtourismusindustrie anzuziehen und eine Reihe von Kulturtourismusprojekten mit starker Antriebskraft und breiter Ausstrahlung zu kultivieren, indem er Investitionen und große Unterstützung anzieht. Er hat sukzessive das neue Museum des Liuzhou Bailiandong Cave Science Museum, die Ausstellungshalle der Liuzhou Bauhinia Cultural Creativity Gallery und die Snail Street in Yaobu Ancient Town in Liuzhou gebaut, den 5G+VR-Themenpark für Wissenschaft und Technologie - Xiangyun Snail Park - eingeführt und die Projekte des Yufeng Sports Park, des Liuzhou Wolong Lake International Tourist Resort und der Longdu Tourist Road beschleunigt, was der wirtschaftlichen Entwicklung in seinem Zuständigkeitsbereich neue Kraft und Vitalität verleiht und neue Räume erschließt.Vitalität mit Fokus auf EigenschaftenFlussschnecken-Reisnudeln sind eine Straßendelikatesse in Liuzhou City. Im Jahr 2016 übernahm der Bezirk Yufeng die Führung bei Speisekrabben und verlagerte das Straßenessen in den Park für ein groß angelegtes Angebot mit Markenproduktion, woraus der Liuzhou River Snail Rice Noodle Industrial Park entstand. Derzeit gibt es im Park 48 Unternehmen, die sich mit Flussschnecken-Reisnudeln beschäftigen und fast 4 Millionen Packungen pro Tag produzieren und verkaufen. Damit ist dies das größte Produktionsgebiet für abgepackte Flussschnecken-Reisnudeln in China. Mit Industrie als Trägermedium wird der Park zu einer Reiseattraktion werden und Speisende in Touristen verwandeln. Gleichzeitig wird der Yufeng-Distrikt die Flussschnecken-Reisnudel-Kultur intensiv pflegen und kulturelle Erlebnisrouten für Flussschnecken-Reisnudeln einrichten, nämlich die Rückverfolgbarkeitstour, die Erlebnistour, die Tour durchs ländliche Gebiet usw., um den historischen Ursprung, die kulturelle Bedeutung und die Entwicklungsgeschichte der Flussschnecken-Reisnudel von Liuzhou umfassend darzustellen und die Popularität und den Einfluss der Flussschnecken-Reisnudelindustrie von Liuzhou ständig zu steigern und stetig ihren kulturellen Charme zu entfalten.