Aktien Wochenrückblick - letzter in 2022. Und mit einem Jahresminus von 12% bzw. Minus 3% auf Monatsbasis geht ein von Krisen geprägtes Jahr zu Ende. Wer dachte, dass Covid-19 im Jahresverlauf abklingen würde, lag für Europa und die USA richtig, China scheint gerade in einer Infektionswelle zu versinken. Dazu der russische Krieg gegen die Ukraine mit entsprechenden Auswirkungen auf Energie- und Rohstoffpreise, Zinswende und Inflationsangst, nur langsam zurückgehende Lieferkettenprobleme und eine aufziehende Rezession für 2023, deren Stärke unter den Fachleuten noch umstritten ist. In Anbetracht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...