Regelrecht bluten mussten in den vergangenen Tagen GameStop-Aktionäre. Schließlich findet sich der Kurs 8,07 Prozent niedriger wieder als vor einer Woche. Die Aktie schloss zwei der vier Sitzungen mit Verlusten. Dabei wurde es am Dienstag mit einem Minus von 9,36 Prozent so richtig fies. Haben sich die Bullen damit vollständig vom zurück gezogen und den Bären das Feld überlassen?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. Nur noch rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...