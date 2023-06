Die US-amerikanische Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware hat gestern nach US-Börsenschluss ihre Bilanz präsentiert. Und die sieht alles andere als rosig aus: Im ersten Geschäftsquartal 2023 fuhr GAMESTOP erneut einen Verlust ein - das Minus je Aktie belief sich auf 0,17 $ nach einem Negativ-EPS von 0,520 $ vor Jahresfrist. Analysten hatten mit einem geringeren Verlust gerechnet. Daneben lagen die Umsätze im Berichtszeitraum bei 1,237 Mrd. $ und damit unter dem Vergleichswert des Vorjahres, als GAMESTOP noch 1,38 Mrd. $ an Erlösen generiert hatte. Auch hier wurden die Analysten enttäuscht. Kein Wunder also, dass sich die Aktie auf Talfahrt begeben hat. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





