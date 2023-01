Das neue Jahr beginnt mit guten Vorsätzen, zum Beispiel endlich mit dem Investieren zu starten. So fangen Sie im Jahr 2023 endlich mit der Börse und Geldanlage an. Von Johann Werther Ein neues Jahr bedeutet auch neue Vorsätze und einen davon können Sie auch gleich wahr machen. Wer 2023 mit dem Investieren starten will, der hat es einfach. Aktien sind günstig und können durch Discount- und Neobroker auch fast komplett kostenlos gekauft werden. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...