Na, sind Sie gut ins neue Jahr gerutscht? Sehr gut, dann starten Sie Ihr neues (Börsen-)Jahr doch gleich mit den Top-Dividendenaktien für die nächsten 12 Monate, um so früh wie möglich die Segel in Richtung eines erfolgreichen 2023 zu setzen. 16 starke Dividendentitel der einfach börse-Redaktion finden Sie jetzt in der aktuellen Ausgabe. Darunter sind 4 Unternehmen, die traditionell nicht nur hohe Dividenden ausschütten, sondern darüber hinaus auch über ein verlässliches Geschäftsmodell und ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...