Schlechte Nachrichten für Siltronic-Aktionäre. So verloren die Notierungen im Wochenvergleich 3,06 Prozent. An zwei der vier Sitzungen ging es für das Wertpapier nach unten. Einen regelrechten Tiefschluss kassierte Siltronic am Mittwoch mit einem Minus von 1,23 Prozent. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Siltronic rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. Schließlich genügt ein weiterer Rutsch von rund 0,9 Prozent, um das aktuelle 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Diese Grenze ist ...

