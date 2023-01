San Carlos, Kalifornien (ots) -Check Point Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, kündigt eine erweiterte Zusammenarbeit mit der Intel Corporation an, um Unternehmen über Check Point Harmony erweiterte Anti-Ransomware-Funktionen zu bieten. Die Threat Detection Technology (TDT) der Intel vPro(R)-Plattform wird in Check Point Harmony Endpoint integriert, um Unternehmen sowohl auf Hardware- als auch auf Software-Ebene ohne zusätzliche Kosten einen prozessorgestützten Schutz vor Ransomware zu bieten.Cyberkriminelle werden bei ihren Angriffen immer kreativer. Die Daten des CPR-Mid-Year Security Report (https://blog.checkpoint.com/2022/08/03/check-point-softwares-mid-year-security-report-reveals-42-global-increase-in-cyber-attacks-with-ransomware-the-number-one-threat/) zeigen einen weltweiten Anstieg der Cyberangriffe um 42 Prozent, wobei Ransomware die größte Bedrohung darstellt. Prevention ist nach wie vor die beste Cybersicherheitsstrategie, denn wenn ein Angriff erst einmal erfolgt ist, kann es schwierig sein, den Schaden für das Unternehmen zu beseitigen und seinen Ruf wiederherzustellen. Die erweiterte Zusammenarbeit wird zu einer neuen Integration führen, die Unternehmen Anfang 2023 zur Verfügung stehen wird.Check Point Harmony Endpoint (https://www.checkpoint.com/harmony/advanced-endpoint-protection/) verhindert Endpunktbedrohungen mit Funktionen, die die gesamte Angriffskette identifizieren, blockieren und den Attacken begegnen. Intels TDT-Technologie, die auf der Intel vPro-Plattform verfügbar ist, ermöglicht es Harmony Endpoint, KI und ML einzusetzen, um CPU-Telemetrie zu analysieren und Ransomware-Verschlüsselungsversuche frühzeitig zu erkennen, wodurch der Schutz vor fortschrittlichen Bedrohungen erhöht wird. Gemeinsam werden sie die Präventions- und IT-Sicherheitsmaßnahmen für Unternehmen auf der ganzen Welt verstärken.Weitere Informationen zu Check Point Harmony Endpoint finden Sie unter: https://www.checkpoint.com/harmony/advanced-endpoint-protection/Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5406172