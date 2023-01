San Carlos, Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, hat seinen neuesten Global Threat Index für November 2022 veröffentlicht. In diesem Monat kehrte Emotet - ein Trojaner-Schädling - als am weitesten verbreitete Malware in Deutschland zurück. Im November waren 5,81 Prozent aller erfassten Unternehmen von diesem betroffen (weltweit 4,4 Prozent). Auf Platz zwei meldet Check Point Research (CPR) (https://www.checkpoint.com/press-releases/july-2022s-most-wanted-malware-emotet-takes-summer-vacation-but-definitely-not-out-of-office/) den Banking-Trojaner Qbot aka Qakbot, der im November 5,34 Prozent aller Unternehmen angriff (weltweit 4,34 Prozent). AgentTesla, ein RAT (Remote Access Trojaner), der im Oktober noch auf Platz zwei landete, büßte diesen ein und stand im vergangenen Monat mit 4,77 Prozent (weltweit 5,89 Prozent) auf dem dritten Platz der am weitesten verbreiteten Malware.Top 3 Malware für Deutschland1. Emotet - Emotet ist ein fortschrittlicher, sich selbst verbreitender und modularer Trojaner, der einst als Banking-Trojaner eingesetzt wurde und derzeit andere Malware oder bösartige Kampagnen verbreitet. Emotet nutzt mehrere Methoden zur Aufrechterhaltung der Persistenz und Umgehungstechniken, um nicht entdeckt zu werden, und kann über Phishing-Spam-E-Mails mit bösartigen Anhängen oder Links verbreitet werden.2. Qbot - Qbot, auch bekannt als Qakbot, ist ein Banking-Trojaner, der erstmals 2008 auftauchte. Er wurde entwickelt, um die Bankdaten und Tastatureingaben eines Benutzers zu stehlen. Qbot wird häufig über Spam-E-Mails verbreitet und verwendet mehrere Anti-VM-, Anti-Debugging- und Anti-Sandbox-Techniken, um die Analyse zu erschweren und die Erkennung zu umgehen.3. AgentTesla - AgentTesla ist ein hochentwickelter RAT, das als Keylogger und Passwort-Dieb fungiert und seit 2014 aktiv ist. AgentTesla kann die Tastatureingaben und die Zwischenablage des Opfers überwachen und sammeln, Screenshots aufzeichnen und Anmeldeinformationen für eine Vielzahl von Software, die auf dem Computer des Opfers installiert ist, exfiltrieren (einschließlich Google Chrome, Mozilla Firefox und Microsoft Outlook E-Mail-Client). AgentTesla wird auf verschiedenen Online-Märkten und Hacking-Foren verkauft.Mehr lesen Sie hier: https://ots.de/B0ZSKePressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5406170