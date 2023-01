Nanoemulsionen können sehr vielseitig in der Medizin angewandt werden - und eröffnen damit immer weitere Therapiemöglichkeiten. Das kommt Patientinnen und Patienten zugute, aber auch Pharmaunternehmen wie Biofrontera (ISIN: DE0006046113), die in diesem Bereich forschen und bereits vielversprechende Erfolge erzielen konnten.

Nano - hergeleitet vom altgriechischen Wort ‚Zwerg' - beschreibt den milliardsten Teil einer Maßeinheit. Nanoemulsionen sind nicht mit Nanopartikeln gleichzusetzen, da sie nicht aus festen Partikeln bestehen. Nanoemulsionen sind Wasser-Öl-Emulsionen, die besonders kleine Tröpfchen in Nanometergröße aufweisen.1-3 Mithilfe von Nanoemulsionen lassen sich medizinische Wirkstoffe auf Öl- oder Wasserbasis verpacken, stabilisieren und durch den Körper transportieren.3 Dank einer Nanoemulsion kann die natürliche Barriere der Zellen überwunden und Wirkstoffe in die Zellen aufgenommen werden.

Erforschung von Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen medizinischen Bereichen

Nanoemulsionen kommen für verschiedene medizinische Zwecke zum Einsatz. Dazu gehört zum Beispiel die künstliche Ernährung, bei der die notwendigen Nährstoffe mithilfe eines Katheters über die Blutbahn zugeführt werden.1 Doch auch bei der Verabreichung von Medikamenten können Nanoemulsionen sehr hilfreich sein. Als Arzneimittelträger kommen Nanoemulsionen zum Beispiel bei Anästhetika und Narkosemitteln zum Einsatz, etwa mit dem Wirkstoff Propofol (zum Beispiel über den Handelsnamen Disoprivan, entwickelt von AstraZeneca, ISIN: GB0009895292, übernommen von Aspen Pharmacare, ISIN: ZAE000066692).4

Doch das größte Organ des Menschen, welches zudem besonders widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen ist, ist die Haut. In der Dermatologie ist diese Widerstandsfähigkeit der Haut, die auch das Eindringen von Wirkstoffen erschwert, eine besondere Herausforderung. Die Barriere der Haut lässt sich jedoch durch Nanoemulsionen überwinden. Hier ist Biofrontera ein großer Erfolg gelungen:5 In der patentierten Darreichungsform als Nanoemulsion wird der Wirkstoff 5-Aminolävulinsäure (5-ALA), der häufig bei der photodynamischen Therapie zum Einsatz kommt, nicht nur besser über die Haut aufgenommen, sondern zudem stabilisiert.5,6 In seiner ursprünglichen Form ist 5-ALA vergleichsweise instabil, doch dank der Nanoemulsions-Technologie nun 24 Monate haltbar, bei angebrochener Tube 12 Wochen - wesentlich länger als herkömmliche Darreichungsformen6. Biofronteras Ameluz ist zur photodynamischen Therapie bei aktinischer Keratose und oberflächlichem Basalzellkarzinom zugelassen.6

Großes Marktpotential bei erfolgreicher Entwicklung von Therapien

Bei der durch die COVID-19 bekannt gewordenen mRNA-Therapien, welche gegen Infektionen oder auch Krebs eingesetzt werden, deuten erste Forschungsergebnisse darauf hin, dass durch die Verabreichung als Nanoemulsion eine höhere Wirksamkeit erreicht werden könnte.7,8 Dies nutzt und erforscht zum Beispiel BlueWillow Biologics Inc. im Rahmen seiner NanoVax-Technologie-Plattform.8,9 Weiteres Potenzial haben Nanoemulsionen in der antithrombotischen Medizin: Hier forscht Ascendia Pharmaceuticals (ISIN US04351P1012) an der Möglichkeit, den Arzneistoff Clopidogrel, der unter anderem zur Vorbeugung von Blutgerinnseln verabreicht wird, als injizierbare Nanoemulsion anbieten zu können. Diese könnte im Notfall schneller wirken als eine orale Einnahme.10

Im Rahmen einer Impftherapie gegen Allergien (zum Beispiel einer Erdnuss-Allergie) könnte mit einer Nanoemulsion eine bessere oder auch schnellere Wirkung erzielt werden - falls sich erste Erkenntnisse von Forschungsprojekten der University of Michigan11 auch in größerem Rahmen und bei klinischen Tests an Menschen bestätigen lassen sollten. Durch die feine Tropfengröße kann eine Nanoemulsion dabei nicht nur per Injektion, sondern auch über Schleimhäute vom Körper aufgenommen werden, etwa in Form eines Nasensprays.

So vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten von Nanoemulsionen sind, ist auch das Marktpotenzial, was sich Pharmaunternehmen bei erfolgreicher Entwicklung von Therapiemöglichkeiten künftig bietet.

Quellen

1 https://www.pharmtech.uni-freiburg.de/forschung/therapien/nanoemulsionen

2 https://www.pschyrembel.de/Nanoemulsionen/H0GXM

3 https://drug-dev.com/nanoemulsion-formulations-nanoemulsion-formulations-for-injection-oral-administration/

4 https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Propofol

5 https://www.biofrontera.com/de/home/deep-in-the-skin

6 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ameluz-epar-product-information_de.pdf

7 https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-212018/impfen-mit-genen/

8 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/nanoemulsion-market

9 https://bluewillow.com/our-proprietary-technology-platform/

10 https://ascendiapharma.com/technologies/emulsol/

11 https://www.scinexx.de/news/medizin/impfung-gegen-erdnuss-allergie/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Biofrontera AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Biofrontera AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Biofrontera AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 01.01.2023 Biofrontera: Nanoemulsion - kleinste Teilchen, großes Potenzial appeared first on Small- and MicroCap Equity.