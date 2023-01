PARIS (dpa-AFX) - Kondome sind in Frankreich von nun an für junge Menschen kostenlos. Unter 26-Jährige erhalten die Verhütungsmittel laut Gesundheitsministerium gratis in den Apotheken. Das Vorhaben wurde im Dezember angekündigt und sollte zunächst nur für Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren gelten. Staatspräsident Emmanuel Macron wollte die Maßnahme dann aber auch auf Minderjährige ausweiten.

Seit fast einem Jahr sind in Frankreich die Anti-Baby-Pille und weitere Verhütungsmittel wie eine Spirale für unter 25-Jährige kostenlos. Zuvor konnten sich in Frankreich lediglich minderjährige Mädchen die Pille gratis verschreiben lassen./rew/DP/he