Wenn Haustiere an Epilepsie erkranken oder sichtbar unter Schmerzen leiden, ist es für deren Besitzer oft ein langer und kostspieliger Weg über die Ursachenforschung bis hin zu einer wirksamen Therapie. Vor allem für Hundebesitzer könnten sich jedoch bald ganz neue Behandlungsmöglichkeiten auftun: Das kanadisch-israelische Pharmaunternehmen Innocan Pharma (WKN: A2PSPW) erzielte präklinische Erfolge bei der effektiven Schmerz- und Epilepsie-Behandlung von Hunden mittels in Liposomen verkapseltem CBD (LPT Plattform).

Erkrankte Hunde: Endlich schmerz- und symptomfrei

Während selbst gesunde Hunde oft vom breiten Cannabinoid-Wirkungsspektrum profitieren, das für Ausgeglichenheit und Wohlbefinden sorgt, kann CBD insbesondere für kranke Hunde eine große Hilfe sein. Zum Beispiel legen Studien die Wirksamkeit von Cannabinoiden bei akuten und chronischen Schmerzen, Entzündungen oder Hautproblemen nahe. Und das aller Voraussicht nach ohne psychoaktive oder andere, unerwünschte Nebenwirkungen, die häufig bei herkömmlichen Arzneimitteln auftreten.

Die durch Innocan Pharma als Patent angemeldete Verabreichungsform von CBD mittels Liposomen (LPT Plattform) könnte zudem gravierende Vorteile gegenüber oral verabreichten Cannabinoiden haben. CBD in Liposomen ermöglicht eine sehr kontrollierte und kontinuierliche Freisetzung der Wirkstoffe im Blutkreislauf und verringert die Schwankungen der Cannabinoid-Konzentration im Blut. Die Verwendung der LPT Plattform hat außerdem das Potenzial, die Dosis zu verringern, die zur Erzielung des gewünschten therapeutischen Effekts erforderlich ist.

Im Bereich der Veterinärmedizin erzielte Innocan Pharma vor Kurzem mit der LPT-CBD-basierten Therapie zwei Meilensteine in einer präklinischen Studien zu Schmerzen und Epilepsie bei Hunden:

Schmerzen bei Hunden

Die Ergebnisse aus einem präklinischen Versuch zum Schmerzmanagement bei Hunden legen nahe, dass CBD-LPT-Injektionen eine signifikante Linderung der Symptome bewirken können. Im Rahmen eines Versuchs zur Untersuchung der Wirksamkeit wurde ein Hund mit Arthrose im Hüft- und Ellbogengelenk, dadurch bedingten Schmerzen und ausgeprägter Inaktivität mit LPT-injizierten, liposomalen Cannabinoiden von Innocan behandelt. Der Hund wurde engmaschig - u.a. mittels Bluttests und Aktivitätsmessern - überwacht. Eine Woche nach der Injektion und in den drei darauffolgenden Wochen zeigte der Hund verbesserte Schmerzwerte und sein Halter berichtete von einem deutlich höheren Aktivitätsniveau des Haustiers.

Epilepsie bei Hunden

CBD ist für Menschen bereits bei einigen Sonderformen der Epilepsie als Medikament zugelassen worden. Doch Cannabinoide helfen wahrscheinlich auch Vierbeinern im Krankheitsfall, da sie sowohl die Häufigkeit, als auch die Stärke epileptischer Anfälle reduzieren könnten. So erzielte Innocan Pharma im Rahmen einer kleinformatigen Wirksamkeitsstudie an Hunden mit refraktärer (medikationsresistenter) Epilepsie vielversprechende, erste Ergebnisse. Im Rahmen der Studie wurden die Hunde mit der von Innocan Pharma entwickelten LPT-Injektion (mit CBD beladene Liposomen) behandelt. Die Ergebnisse zeigten eine Abnahme der Häufigkeit der epileptischen Anfälle bei diesen Hunden und teils sogar das Ausbleiben von Epilepsie-Anfällen für mehr als zehn Wochen.

Wachstumsmarkt Tiergesundheit

Innocan Pharma wird basierend auf diesen ersten, positiven Studienergebnissen die Forschungsaktivitäten im Wachstumsmarkt Veterinärmedizin ausbauen. Dieses Segment wurde weltweit 2021 auf 29,4 Milliarden Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 2022 bis 2030 eine durchschnittliche, jährliche Wachstumsrate von 7,3 % aufweisen. Vor allem aufgrund der Zunahme von zoonotischen und chronischen Krankheiten sowie Adipositas bei Haustieren.

Wegen der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Behandlungsalternativen für Hunde, die an chronischen Krankheiten leiden, dürfte gerade dieses Segment einen bedeutenden Umsatzanstieg erfahren.

Auch die relativ niedrige Markteintrittsbarriere für neue Medikamente und Verabreichungsformen in der Veterinärmedizin begünstigt die Entwicklung: Das Zulassungsverfahren für Tierarzneimittel ist vergleichsweise schneller und kosteneffizienter als in der Humanmedizin. Nach Angaben des Instituts für Tiergesundheit dauert es im Durchschnitt 7-9 Jahre, bis ein Tierarzneimittel vom Labor auf den Markt gebracht wird. Zeit, die gut investiert ist, weil sie den Prozess zur Zulassung des gleichen Wirkstoffs für die Humanmedizin ebnet.

Da einer Umfrage zufolge außerdem 74,3 % der Hundebesitzer gegenüber CBD-basierten Behandlungsmethoden aufgeschlossen sind, könnte sich hieraus eine attraktive Marktchance für Innocan Pharmas injizierbare LPT-CBD-Formulierung ergeben. Zunächst in der Veterinär- und später möglicherweise auch in der Humanmedizin.

