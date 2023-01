Wenn Silvester kommt und geht, neben die Menschen Abschied vom alten und begrüßen das neue Jahr. Beides wird den meisten Börsianern wohl nicht schwerfallen. Es war ein schwieriges Jahr 2022 an den Finanzmärkten. Geprägt von astronomisch steigenden Preisen, einer historischen Inflation und Rezessionsängsten. Sorgenvolle Monate werden die Anlegerinnen und Anleger nun zunehmend vergessen wollen. Der Blick geht in Richtung 2023 - und ist dabei hoffnungsvoll. Tatsächlich gibt es Signale zum Ende des Jahres 2022, die Hoffnung machen könnten.

Eines davon ist eine Verlangsamung der Zinserhöhungen. Die Frage ist, ob sich die Bullen über die kommenden Monate wieder durchsetzen können. Es dürfte ein holpriger Weg der Erholung an den Aktienmärkten werden. Zu hoch ist die Inflation und zu stark sind Energiepreise und andere Kosten gestiegen. Doch im Jahresverlauf 2023 könnte der Inflationsdruck nach und nach abnehmen und die Wirtschaft wieder Fahrt aufnehmen. Alles gute Zeichen für eine Erholung am Aktienmarkt. Der Aktienkurs der 3 nachfolgenden Unternehmen hat - wie bei so vielen Werten - im Jahr 2022 deutlich nachgegeben. Selbst das deutsche Vorzeigeunternehmen BioNtech blieb in 2022 von deutlichen Kurskorrekturen nicht verschont. Bleibt zu beobachten, wie sich diese Unternehmen in 2023 unter hoffentlich geänderten Rahmenbedingungen entwickeln werden.

Plug Power (ISIN: US72919P2020): Bald unter Strom?

Plug Power stellt einen der größten Anbieter für Wasserstofflösungen der Welt dar, welche unter anderem für die E-Mobilität wichtig werden. Der Konzern will rund um Brennstoffzellensysteme die komplette Wertschöpfungskette abbilden und 2023 zum weltweit größten Produzenten von Flüssigwasserstoff werden. Zu den hohen Zielen im neuen Jahr gehört auch ein Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar. Das Problem: Im 3. Quartal 2022 hat Plug Power die Erwartungen der Analysten bei Gewinn und Umsatz enttäuscht. Viele senkten ihre erwarteten Kursziele. Oppenheimer ging von 63 auf 31 Dollar runter. Morgan Stanley von 53 auf 48 Dollar. Ein klares "Buy" bleibt aber bei fast allen Analysten der Tenor.

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Grüne Technologie für die Zukunft der Lebensmittel

Das US-Unternehmen mit der israelischen Tochter Save Foods Ltd. steht für grüne Technologie in der Lebensmittelbranche. Durch diese gelang es in den letzten Monaten die Haltbarkeit von Obst und Gemüse signifikant zu verlängern. Auf Händlerebene konnte die Lebensmittelverschwendung dabei um rund 50% gesenkt werden. Das spannende: Die Verwendung von Pestiziden kann dabei sogar von 50% bis 100% verringert werden. An der Börse hat Save Foods in dem schwierigen Klima des Jahres 2022 einen schweren Start gehabt. Nach einem anfänglichen Kurs von über 5 Euro ist dieser gegen Ende des Jahres unter 1 Euro gesunken. Bleibt abzuwarten, ob Save Foods von einer möglichen Trendwende am Kapitalmarkt profitieren kann.

Biontech (ISIN: US09075V1026) hat einiges in der Entwicklungs-Pipeline

Auch das deutsche Biotech-Aushängeschild hat ein schwieriges Börsenjahr hinter sich: Zuletzt fiel die Aktie stark, zu Beginn des Jahres 2022 verlor sie fast 100 Euro. Mittlerweile hat sich der Kurs wieder etwas erholt - und es gibt Zeichen, die darauf hindeuten, dass es weiter bergauf gehen könnte: Bei BioNtech befinden sich derzeit gleich 19 Produktkandidaten in der Entwicklungs-Pipeline, die in 24 laufenden klinischen Studien unterwegs sind. Vor allem in der Krebsforschung -die durch die Milliardengewinne aus dem Corona-Impfstoff finanziert werden - weckt Erwartungen. Es bleibt zu beobachten, welche spannenden News BioNtech im Börsenjahr 2023 vermelden kann.

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder zu Save Foods? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "Save Foods". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

-

Quellen:

https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nasdaq-plug-a-buy-or-sell-right-now-2022-12-2/

https://boerse-social.com/page/newsflow/ausblick_im_jahresverlauf_2023_sollten_sich_wieder_die_bullen_durchsetzen

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2022-09/57010865-deutsche-bank-research-stuft-biontech-auf-hold-322.htm

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Save Foods existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Save Foods. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Der Artikel kann im Vorfeld der Veröffentlichung Save Foods vorgelegt worden sein. Dies dient der Gewährleistung korrekter Unternehmensangaben.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Save Foods abgerufen werden: https://savefoods.co/investor

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Save Foods vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Save Foods können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 01.01.2023 Save Foods: Neues Jahr. Neue Chancen. Plug Power, Save Foods und Biontech in den Startlöchern appeared first on Small- and MicroCap Equity.