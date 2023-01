Cewe-Führungsstreit geht in nächste Runde



OLDENBURG - Dem Fotodienstleister Cewe bleibt der zermürbende Führungsstreit auch im neuen Jahr erhalten. Wie der Vorstand der Neumüller Cewe Color Stiftung am Sonntag mitteilte, haben zwei rechtliche Gutachten ergeben, dass die Abstimmung über die Mitgliedschaft von Rolf Hollander im Kuratorium für weitere vier Jahre und ebenso über seine Funktion als Vorsitzender nicht die nach der Satzung notwendige Mehrheit erreicht hat. Zweifel an der Bestellung hatte der Vorstand bereits Ende November geäußert.

HHLA-Chefin: Bund und Länder müssen Elbe schiffbar halten

HAMBURG - Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat den Bund und die Länder an ihre Verantwortung bei Instandhaltung der Elbe als Schifffahrtsstraße erinnert. "Deren Freihaltung von Sediment ist für uns die notwendige Voraussetzung, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben", sagte die HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath in einem Interview der "Welt am Sonntag". Es gebe Solltiefen, die ebenso einzuhalten seien wie die Instandhaltung des Fahrwassers.

ZDF-Silvestershow erringt Quotensieg mit Live-Publikum

BERLIN - Unter den Fernsehsendungen am Silvesterabend hat sich die ZDF-Show "Willkommen 2023" vom Brandenburger Tor in Berlin an die Quotenspitze gesetzt. Im Schnitt 3,05 Millionen Menschen schalteten ein, was einem Marktanteil von 14,9 Prozent entspricht. Erstmals seit der Corona-Pandemie war wieder ein zumindest kleines Publikum live vor Ort dabei. Dicht dahinter folgte "Die große Silvester Show" im Ersten mit 2,95 Millionen und 14,2 Prozent; sie war schon vorher aufgezeichnet worden.

Neuer ARD-Vorsitzender warnt vor Machtkonzentration in Medien

STUTTGART - Der neue ARD-Vorsitzende, Kai Gniffke, hat sich gegen eine Fusion der ARD mit dem ZDF ausgesprochen. Der 62-Jährige sagte in einem Antrittsinterview der Deutschen Presse-Agentur: "Unabhängiger Journalismus ist im Moment auf dem Rückzug, und deshalb wäre der Schritt, jetzt unsere Vielfalt in Deutschland weiter einzuschränken, aus meiner Sicht falsch." Gniffke sagte auch: "Ich bin der festen Überzeugung, dass uns der publizistische Wettbewerb in Deutschland bisher sehr gutgetan hat."

Sartorius-Chef: Arbeitskräftemangel begrenzt Wachstum



GÖTTINGEN - Der Chef des Laborzulieferers Sartorius vermutet, dass fehlende Arbeitskräfte künftiges Wachstum begrenzen könnten. "Ich glaube, die Grenze des Wachstums ist tatsächlich vielfach auf der Arbeitskräfte-Seite zu erwarten", sagte Joachim Kreuzburg der Deutschen Presse-Agentur. Der Fachkräftemangel habe sich mittlerweile zu einem Arbeitskräftemangel ausgedehnt. Das sei auch für Sartorius eine Herausforderung.

Fast 20 Millionen Passagiere im abgelaufenen Jahr am BER

BERLIN - Am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg sind in den vergangenen zwölf Monaten deutlich mehr Passagiere abgeflogen oder gelandet als im Pandemiejahr 2021. Seit Januar wurden rund 19,75 Millionen Fluggäste am BER gezählt, wie die Flughafengesellschaft der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 9,95 Millionen, im Vor-Corona-Jahr 2019 mehr als 35,6 Millionen Passagiere.

Unternehmer Würth: Konzernerfolg wird von Informatikern abhängen

KÜNZELSAU - Um den Erfolg seines Unternehmens langfristig zu sichern, will der Unternehmer Reinhold Würth beim Handelskonzern Würth mehr Informatiker sehen. "Ich dränge ganz massiv auf die Einstellung von Informatikern und den Ausbau der Informatik", sagte Würth der Deutschen Presse-Agentur. Früher habe er gesagt, dass 80 Prozent der Bedeutung seines Unternehmens die Außendienstmitarbeiter ausmachten. "Aber die Zeiten ändern sich", sagte der Unternehmer. In 15 bis 20 Jahren werde der Erfolg des Unternehmens zu 80 Prozent von der Informatik abhängen.

ROUNDUP 2/Regeln für Einreise aus China: Deutschland wartet ab

BERLIN - Während immer mehr Länder angesichts der massiven Corona-Infektionswelle in China Testpflichten für Einreisende aus der Volksrepublik anordnen, wartet die Bundesregierung ab. "Weiterhin gilt: Wir beobachten die Lage aufmerksam und stimmen uns mit unseren internationalen Partnern ab", teilte das Bundesgesundheitsministerium am Sonntag auf Nachfrage mit. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hielt eine Verschärfung der Einreiseregeln für Deutschland am Freitag für "noch nicht notwendig", kündigte aber ein engmaschiges "Varianten-Monitoring" an den europäischen Flughäfen an. Bayern forderte vom Bund eine zeitnahe Abstimmung mit den Ländern über mögliche Auflagen für Reisende aus China.

ROUNDUP/Importstopp: Deutschland verzichtet auf Rohöl aus Russland

BERLIN - Deutschland hat zu Jahresbeginn alle Rohöl-Importe aus Russland gestoppt. Grund ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit 5. Dezember galt bereits ein EU-Embargo gegen russisches Öl, das per Tanker kommt. Nun folgte auch der Verzicht auf Lieferungen über die Pipeline Druschba. Die ostdeutschen Raffinerien in Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt müssen deshalb die Bezugsquellen umstellen. Der Bund und das Land Brandenburg halten die Versorgung trotzdem für gesichert.

ROUNDUP: Habeck für früheren Kohleausstieg auch im Osten

BERLIN - Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich für einen früheren Kohleausstieg auch im Osten ausgesprochen. Ein auf 2030 vorgezogener Ausstieg müsse im Konsens vereinbart werden, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Das sage ich den Ministerpräsidenten und allen Belegschaften hiermit zu: Das wird nicht par Ordre du Mufti entschieden werden, sondern es muss in einer breiten Allianz als guter Plan empfunden werden." Für den Plan habe er sinnvolle Argumente. Nach der bisherigen Gesetzeslage sind die letzten Stilllegungen von Kraftwerksblöcken in Deutschland 2038 geplant - und zwar bei der Betreiberin Leag in der Lausitz.



-Corona-Experte Kaderali für Wegfall von Corona-Maskenpflichten -Kondome in Frankreich für junge Menschen kostenlos

-Ethikratvorsitzende warnt vor Rache und Wut in der Corona-Kritik -Bayern fordert Pflegereform - 'Uns läuft die Zeit davon': -CSU fordert neues Baukindergeld

-Bundestags-CSU plädiert für neues Forschungskraftwerk -Corona-Variante XBB.1.5 mit hohem Anteil an Neuinfektionen in USA -Von wegen 'London Calling': Hohe Hürden für Schulfahrten seit Brexit -Neuer Handwerkspräsident warnt vor explodierenden Preisen -'Am Limit' - Schulen fordern mehr Unterstützung

-Italien verabschiedet Gesetz gegen illegale Rave-Partys -Energieminister Willingmann: Schnell Wasserstoffproduktion aufbauen -Paus: Abschlüsse ukrainischer Erzieherinnen zügig anerkennen -Bundestagspräsidentin fordert Reform des Bildungswesens -Agora Verkehrswende fordert mehr Busse für Ausbau des Nahverkehrs -Ärzteorganisation will Maskenpflicht mindestens bis Februar behalten -Flughafen Nürnberg mit 3,3 Millionen Fluggästen im Jahr 2022 -Intensivmediziner Marx fordert Ausbau der Telemedizin in Deutschland -Neue KMK-Präsidentin Busse für mehr Qualität bei Ganztagsschulen -Ministerin Paus sieht großen Reformbedarf bei häuslicher Pflege -Atomkraftwerk Neckarwestheim legt Pause ein

-Finanzminister Lindner rechnet mit dauerhaft hohen Energiepreisen -Für Essen zum Mitnehmen gilt Mehrwegangebotspflicht

-Forschungsministerin dringt auf Erdwärmenutzung

-Bundesregierung will Regenwald-Allianz mit Brasilien knüpfen°

