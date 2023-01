Es war ein wildes Börsenjahr, das wenige große Gewinner zurücklässt. 2022 war geprägt von Krisen, Krieg, Inflation und Kostenexplosionen. Dennoch ist das Interesse der Aktionäre an Auslandsaktien groß, besonders an kanadischen Werten: An deutschen Börsen können mittlerweile rund 2.000 kanadische Aktien aber nur etwa 900 deutsche Aktien gehandelt werden. Sprich: an deutschen Börsen werden mehr als doppelt so viele Aktien aus Kanada denn aus Deutschland gehandelt. Das große Interesse deutscher Anleger an kanadischen Werten lässt sich u.a. auch an den Diskussionsforen auf den Finanzportalen ablesen. Hier liegen die kanadischen Werte in den Diskussionsstatistiken regelmäßig weit vorn. Auch versprechen die wichtigsten Branchen des Landes einiges für die Zukunft:

Rohstoffe

Landwirtschaft

Biotech

Technologiesektor

Erneuerbare Energie

Banken

Im Bereich der Rohstoffe, dem wichtigsten Industriezweig Kanadas, zeigt sich das nordamerikanische Land fortschrittlich und innovativ, was auf für die Landwirtschaft gilt. Zahlreiche kanadische Biotech-Unternehmen bekamen im Zuge der Corona-Pandemie Auftrieb. Im Tech-Sektor hat Kanada ähnlich viel zu bieten, wie es bei erneuerbaren Energien ist. Wir haben drei Unternehmen herausgesucht, welche die Faszination an kanadischen Aktien gut beschreiben.

Canadian Solar (ISIN: CA1366351098) bringt Licht in dunkle Börsen-Zeiten

Die Krisen der letzten Jahre scheint Canadian Solar kaum bemerkt zu haben. Das kanadische Unternehmen stellt einen der größten Hersteller von Solarmodulen weltweit dar. Im September 2022 schnellte der Kurs der kanadischen Aktie, inmitten schwerer Zeiten an der Börse, auf mehr als 45 Euro hoch, befand sich damit nahe am Allzeit-Hoch. Im August präsentierte Canadian Solar einen starken Umsatz von 2,31 Milliarden US-Dollar für Q3. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 US-Dollar beziffert. JPMorgan Chase legte das Kursziel in einem Research-Bericht zuletzt auf 42 US-Dollar fest.

Water Ways (ISIN: CA9411881043): Agrotech aus Kanada

Deutsche Anlegerinnen und Anleger können auch auf modernen und grünen Agrotech aus Kanada setzen. Für solchen steht Water Ways Technologies. Das 2003 in Toronto gegründete Unternehmen produziert und vertreibt intelligente Bewässerungsanlagen für die Landwirtschaft. Diese können schlüsselfertig geliefert und auf unterschiedlichste landwirtschaftliche Betriebe zugeschnitten werden. Das Konzept trifft den nachhaltigen Charakter, den viele Börsianer in Deutschland zunehmend in ihr Strategie einbauen. Water Ways ist in Israel ansässig, findet allerdings vor allem auf dem nordamerikanischen Markt großes Wachstumspotenzial vor. Das ambitionierte Ziel: "Die Bereitstellung intelligenter Bewässerungsprojekte für Landwirte auf der ganzen Welt." Das sagte Ronnie Jaegermann, Direktor von Water Ways, im Interview mit The Market Herald. Durch die Technologie kann in der Landwirtschaft "90 % des Bewässerungswassers und etwa 30 % der Düngemittel" eingespart werden. "Dies ist eine sehr umweltfreundliche Methode", erklärte Kaegermann. Water Ways ist global vertreten, hofft vor allem auf einen Boost in den USA: "Unser blauer Himmel ist Nordamerika. Dort wollen wir in den nächsten Jahren wachsen."

Aurora Cannabis (ISIN: CA05156X8843): Medizinisches Marihuana liegt im Trend

Aurora Cannabis ist eines der Biotech-Unternehmen, welches in Deutschland großen Anklang findet. Der kanadische Konzern ist nach Marktkapitalisierung der drittgrößte der Branche weltweit. Das Unternehmen operiert in 24 Ländern auf 5 Kontinenten. Der Fokus von Aurora Cannabis liegt auf medizinischem Cannabis. Im September berichtete das börsennotierte Unternehmen von einem Nettogewinn von 36,6 Millionen US-Dollar im vergangenen Quartal. Der Umsatzanstieg lag im Vergleich zum Vorjahresquartal bei 35,4%. Im Dezember sackte der Kurs von Aurora Cannabis unter einen Dollar ab. Bei den Analysten auf der Plattform Trade Republic wird das Kursziel zwischen 3 und 1,5 US-Dollar taxiert.

Der iShares MSCI Canada (ISIN: IE00B52SF786) blieb in Krisenzeiten stabil

Top-Positionen sind unter anderem: Shopify (ISIN: CA82509L1076), Nutrien (ISIN: CA67077M1086), Royal Bank of Canada (ISIN: CA7800871021 und Enbridge (ISIN: CA29250N1050).

Der kanadische Markt scheint keine Eintagsfliege zu sein

Die positive Entwicklung der kanadischen Wirtschaft, trotz der jüngsten Krisen, scheint kein vorübergehendes Phänomen zu sein. Das zeigt die Entwicklung des MSCI Canada. Für deutsche Anlegerinnen stehen unzählige Möglichkeiten bereit, in kanadische Werte zu investieren.

