DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas leichtere Kurse in Südkorea

Von Steffen Gosenheimer

SEOUL (Dow Jones)--An vielen Aktienmärkten in Ostasien wie auch in Australien pausiert der Aktienhandel am ersten Werktag des neuen Jahres. Grund sind zumeist Ausgleichstage für den auf ein Wochenende gefallenen Jahreswechsel 2022/2023. Neben Australien ruht das Geschäft in China, Hongkong und Japan. Auch in Ländern wie den USA und Großbritannien beginnt das neue Börsenjahr verspätet erst am Dienstag. In Japan startet 2023 am Aktienmarkt erst am Mittwoch, dort findet auch am Dienstag ein Feiertag statt.

Gehandelt wird am Montag immerhin im südkoreanischen Seoul. Dort zeigt sich der Börsenindex Kospi mit einem Minus von 0,4 Prozent und folgt damit der knapp behaupteten Tendenz an der Wall Street am Freitag. Das Jahr 2022 hatte der Kospi mit einem Minus von 25 Prozent beendet.

Unter den Einzelwerten zeigen sich Autowerte gegen die Tendenz fest, Hyundai Motor gewinnen fast 5 und die Aktie der Schwestergesellschaft Kia fast 4 Prozent. Für Posco Chemical geht es ebenfalls deutlich nach oben um über 5 Prozent. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics zeigt sich mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent. Als Bremser erweist sich dagegen das kräftige Minus von über 10 Prozent beim Kurs des staatlichen Energieversorgers Korea Electric Power.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 2.224,06 -0,6% -0,6% 07:00 Schanghai-Comp. Feiertag Hang-Seng (Hongk.) Feiertag DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:10 % YTD EUR/USD 1,0695 -0,0% 1,0697 1,0648 -0,1% EUR/JPY 140,05 +0,1% 139,96 141,05 -0,2% EUR/GBP 0,8857 +0,1% 0,8852 0,8839 +0,1% GBP/USD 1,2077 -0,1% 1,2085 1,2046 -0,2% USD/JPY 130,94 +0,1% 130,85 132,45 -0,1% USD/KRW 1.261,95 +0,1% 1.261,95 1.260,79 0% USD/CNY 6,8986 -0,9% 6,8986 6,9532 0% USD/CNH 6,9274 +0,2% 6,9106 6,9661 +0,0% USD/HKD 7,8043 -0,1% 7,8097 7,7978 -0,1% AUD/USD 0,6806 -0,2% 0,6821 0,6784 -0,1% NZD/USD 0,6331 -0,3% 0,6349 0,6333 -0,3% Bitcoin BTC/USD 16.633,85 +0,2% 16.595,38 16.530,46 +0,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.823,70 1.823,85 -0,0% -0,15 -0,1% Silber (Spot) 23,98 23,97 +0,0% +0,01 +0,0% Platin (Spot) 1.074,00 1.068,00 +0,6% +6,00 +0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2023 00:40 ET (05:40 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.