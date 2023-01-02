FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
UKRAINE 19/28 144A XS2015265072
UKRAINE 20/32 144A XS2010033186
UKRAINE 21/31 144A US90372UAR59
UKRAINE 20/35 144A US903724BY74
UKRAINE 2030 144A US903724BV36
UKRAINE 2034 144A US903724BM37
UKRAINE 2029 144A US903724AU61
UKRAINE 2028 144A US903724AT98
AB/FROM ONWARDS 02.01.2023
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
UKRAINE 19/28 144A XS2015265072
UKRAINE 20/32 144A XS2010033186
UKRAINE 21/31 144A US90372UAR59
UKRAINE 20/35 144A US903724BY74
UKRAINE 2030 144A US903724BV36
UKRAINE 2034 144A US903724BM37
UKRAINE 2029 144A US903724AU61
UKRAINE 2028 144A US903724AT98
AB/FROM ONWARDS 02.01.2023
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