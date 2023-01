The following instruments on XETRA do have their first trading 02.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.01.2023Aktien1 US44101L1098 Hoshizaki Corp. ADR2 SE0018168742 Arcede Pharma AB3 AU000000EPM8 Eclipse Metals Ltd.4 SE0018538068 MGI-Media and Games Invest SEAnleihen1 US00165CBA18 AMC Entertainment Holdings Inc.2 US052528AP13 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.3 US143658BS00 Carnival Corp.4 US143658BN13 Carnival Corp.5 US143658BL56 Carnival Corp.6 US225401BB38 Credit Suisse Group AG7 US36267VAL71 GE Healthcare Technologies Inc.8 GB00BPLKP206 Linklease Finance PLC9 US30303M8D70 Meta Platforms Inc.10 US629377CS98 NRG Energy Inc.11 US81180WBG50 Seagate HDD12 US911365BQ63 United Rentals North America Inc.