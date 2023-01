Der Brillen-Spezialist Fielmann hat große Ziele. Laut dem 2019 veröffentlichten Konzept "Vision 2025" wollen die Hamburger in drei Jahren bei einem Außenumsatz von 2,3 Mrd. (2022e: 2,0 Mrd.) Euro eine EBT-Marge von mindestens 16% erreichen.CEO Marc Fielmann, der die Geschäfte zu diesem Zeitpunkt von seinem Vater Günther übernommen hatte, will das Familienunternehmen digitaler und internationaler machen. Die in dieser Woche verkündete Übernahme von großen Teilen der spanischen MFI Group ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Fielmann strebt in Spanien nicht weniger als die Marktführerschaft an. Ein Selbstläufer ist die internationale Expansion aber nicht, wie die Anlaufverluste in Italien zeigen. Auch sonst läuft es bei Fielmann aktuell ungewohnt schlecht. Nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...