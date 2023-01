Der legendäre Investor, der 2007 die Finanzkrise vorausgesagt hat, warnt Anleger erneut. Der Gründer von Scion Asset Management, Michael Burry, sagte in einem Statement auf Twitter, dass die USA in eine Rezession fallen und die Inflation nach einem Rückgang wieder ansteigen dürfte. Seine Aussagen zum Geschehen am Finanzmarkt haben Gewicht, seitdem er die Finanzkrise richtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...