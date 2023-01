Was heute bei Cancom los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund zwei Prozent. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Kursverlauf von Cancom der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Cancom-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Dieses wichtige Tief wurde bei 26,66 EUR markiert. Bei Cancom dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Danach notiert Cancom in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...