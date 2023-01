Bereits Ende November berichteten wir über Bloomberg-Informationen, die nun am Freitag direkt zum Jahresausklang bestätigt wurden. Die Deutsche Bank hat selbst in einer Mitteilung bestätigt, dass die EZB ihre Kapitalanforderungen angehoben hat aufgrund ihres Engagements mit riskanteren Krediten, den sogenannten "Leveraged-Finance-Geschäften". Hier dazu die Meldung der Bank im Wortlaut (wichtige Passagen von uns in fett ...

Den vollständigen Artikel lesen ...