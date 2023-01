Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Interesse an finanzieller Sicherheit fürs neue Jahr. Dennoch ist noch Luft nach oben. Ein konkreter Plan hilft, die guten Vorsätze durchzuhalten.Mal ehrlich, in den letzten Jahren gab es wenig Grund zur Freude. Fast drei Jahre mit Corona liegen hinter uns, die Klimakrise hält die Welt in Atem, ein Krieg ist in Europa ausgebrochen und über das menschliche Leid hinaus ist die daraus resultierende Teuerung schwer zu stemmen. Doch den Kopf in den Sand zu stecken, wäre die falsche Reaktion. Im Gegenteil, jetzt ist der beste Moment, um die Weichen richtig zu stellen. Aus schwierigen Situationen können wir nur lernen. Da sich das Jahresende nähert, lohnt sich ein Blick auf die guten Vorsätze, die sich die Deutschen für 2023 vorgenommen haben.

