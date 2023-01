Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der vermeintlich sichere Hafen Bundesanleihen war in diesem Jahr alles andere als sicher: Der starke Zinsanstieg hat für kräftige Verluste am Anleihenmarkt gesorgt, so die Deutsche Börse AG.Um satte 22 Prozent sei der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264), wichtiger Indikator für langfristige Bundesanleihen, seit Jahresanfang gefallen. Damit sei dessen Bilanz noch schlechter als die des DAX, der auf ein Minus von knapp 13 Prozent komme. ...

