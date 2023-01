Die Great-Wall-Marke Ora hat ihr BEV-Modell Funky Cat in Deutschland eingepreist. Der Kompaktstromer startet hierzulande in diesem Monat zu Listenpreisen ab 38.990 Euro. Der Basispreis gilt für den Ora Funky Cat mit 48-kWh-Akku. Mit der größeren 63-kWh-Batterie steht der Ora Funky Cat mit mindestens 44.490 Euro in der Liste. In der BAFA-Liste (Link am Ende des Artikels) werden die Modellvarianten ...

