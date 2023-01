(shareribs.com) Chicago 02.01.2023 - Die Agrarfutures zeigen sich zum Jahresauftakt fest. Die Marktteilnehmer blicken auf ein volatiles Jahr zurück. Am Montag bewegen sich die Notierungen wenig, da es an frischen Impulsen fehlt. Der Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine hat im vergangenen Jahr zu teils erheblichen Verwerfungen an den Rohstoffmärkten geführt. Im Jahresverlauf war unter anderem Weizen ...

