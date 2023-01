DJ Airbus spricht mit Atos über Einstieg in Cybersicherheits-Sparte - Zeitung

PARIS (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus führt Gespräche mit Atos über eine Minderheitsbeteiligung an dessen Cybersicherheitsanbieter Evidian, berichtet die französische Wirtschaftszeitung Les Echos und verweist auf mehrere, nicht näher bezeichnete Quellen. Die Verhandlungen befänden sich in einem frühen Stadium, könnten aber die Ambitionen des französischen Rüstungskonzerns Thales bei Atos durchkreuzen. "Es gibt Sondierungsgespräche mit potenziellen zukünftigen Minderheitsaktionären von Evidian. Thales passt zu diesem Zeitpunkt nicht in dieses Schema", zitiert das Blatt eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle.

Link zum Bericht: https://bit.ly/3jHswcg

January 02, 2023 04:44 ET (09:44 GMT)

