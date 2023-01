Aktionäre der sogenannten Wasserstoffaktien mussten in den vergangenen Monaten zahlreiche Rückschläge hinnehmen. So heftig sind Nel ASA, Plug Power & Co. unter die Räder gekommen. Doch das könnte schon bald Geschichte sein. Denn die Aktien scheinen zumindest teilweise in die Erfolgsspur zurückzufinden!

Nach dem jähen Absturz der Wasserstoffaktien in den vergangenen Monaten scheint nun das große Comeback zu folgen. Seit den Tiefs Mitte Oktober verbesserte sich beispielsweise die Aktie des norwegischen Elektrolyseur-Spezialisten Nel in der Spitze um mehr als 50 Prozent! Bei Plug Power zeigt sich dagegen ein gänzlich anderes Bild: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...