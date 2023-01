Nach vielen neuen Hürden in Europa und durch Rivalen wie BYD in China läuft einiges auch in den USA gegen den Elektroauto-Pionier. Ein Tesla-Ex-Mitarbeiter klagt an.Der US Inflation Reduction Act (IRA) treibt komische Blüten. Einige Varianten von teuren Tesla-Elektroautos erhalten keine Steuerbefreiung, doch Hybrid-Autos von BMW und Audi sind für die hohe Förderung vorgesehen.Ex-Tesla-Mitarbeiter Farzaf Mesbahi findet das eine grobe Benachteiligung für Tesla. Der US-Autopionier werde "hart" getroffen ...

