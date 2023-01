Der DAX startet mit Kursgewinnen in das neue Börsenjahr 2023. Trotz der weiter bestehenden Risiken wie Ukraine-Krieg, hohe Energiepreise oder Inflation und steigende Zinsen gelang der Sprung zurück über die 14.000-Punkte-Marke. Viele andere Börsen haben derweil nach dem Jahreswechsel noch geschlossen.Nicht nur die Wall Street lässt den Handel am Montag noch ruhen. Auch die Börsen etwa in Großbritannien, China, Hongkong oder China starten erst verspätet ins neue Börsenjahr. Entsprechend ist mit einem ...

