Die Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals wurde zu ca. 56% gezeichnet, was bedeutet, dass das Unternehmen ca. 27,5 Mio. SEK an frischem Kapital erhält. Trotz der Tatsache, dass die Kapitalerhöhung nicht vollständig gedeckt war, sehen die Analysten von AlsterResearch das Ergebnis angesichts des schwachen makroökonomischen Umfelds insbesondere für junge Bergbauaktien als respektabel an. Der Erlös wird teilweise für die Rückzahlung einer Wandelanleihe, die Übernahme von FinnCobalt und für Investitionen in Corcel und Hautalampi verwendet. EBM wird voraussichtlich von der steigenden Nachfrage nach Nickel, Kobalt und Kupfer profitieren, die für den Elektrofahrzeugmarkt von entscheidender Bedeutung sind. Die Projekte der EBM befinden sich in Finnland, Schweden und Spanien - ein wichtiges Verkaufsargument angesichts der Bestrebungen der EU, sich selbst zu versorgen. Darüber hinaus spricht der rückverfolgbare und umweltfreundliche Mineralienabbau für die Equity Story und macht EBM zu einem idealen ESG-konformen Investment. AlsterResearch bestätigt die Empfehlung mit einem spek. KAUFEN und einem Kursziel von SEK 12,25. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Eurobattery%20Minerals%20AB





