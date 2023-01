Der Dax startete am Montag besser als erwartet. Auch der EuroSTOXX50 legte zu. Europäische Anleger scheinen angesichts des neuen Börsenjahres optimistisch. Eigentlich wurde von Experten heute mit einem niedrigeren Dax-Start ins neue Börsenjahr 2023 erwartet. Doch der Leitindex überraschte: Er eröffnete 0,5 Prozent höher bei 13.992 Punkten und erreichte am Montagvormittag in der Spitze rund 14.062 Punkte. "Anlegerinnen und Anleger hoffen nach dem ...

