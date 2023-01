© Foto: David Zalubowski - AP



Erst Berichte über chaotische Zustände in der Tesla Gigafactory Berlin Brandenburg. Jetzt stehen plötzlich 3.000 neue Teslas auf öffentlichen Parkplätzen am Berliner Flughafen rum. Was ist los bei Tesla in Grünheide?

Am alten Flughafen Schönefeld in Berlin parken derzeit 2.000 fabrikneue Tesla Model Y auf öffentlichen Parkplätzen. Weitere 1.000 stehen auf Parkflächen des Flughafens Berlin Brandenburg (BER). Dies konnten Mitarbeiter der wallstreet:online Zentralredaktion persönlich beobachten.

Nach Informationen der BZ sei akuter Platzmangel im Auslieferungslager neben der Tesla Gigafactory der Grund für den ungewöhnlichen Schritt. Es fehle ein Bebauungsplan für eine Erweiterungsfläche.

Insider hatten Anfang Dezember bereits von katastrophalen Zuständen in der Gigafactory Berlin-Brandenburg berichtet. Es herrsche das "totale Chaos". Wegen Personalmangel würden die Produktionsziele nicht erreicht. Wir berichteten darüber.

Für die Tesla-Aktie war 2022 das schlechteste Jahr aller Zeiten. Die Aktie brach um fast 70 Prozent ein. Die Ursachen dafür sind vielfällig: Einerseits nimmt die Konkurrenz durch die etablierten Autobauer zu und bedroht die marktbeherrschende Stellung von Tesla. Anderseits kämpft Tesla wie andere Tech-Konzerne mit der Zinswende. Nicht zu vergessen: Elon Musks Twitter-Desaster.

An der Börse Frankfurt steht die Tesla-Aktie am Montagvormittag rund sechs Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet momentan 118,24 Euro (Stand:02.01.2022, 10:48 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion