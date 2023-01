Wien (www.fondscheck.de) - Was hat der Wert einer Immobilie mit dem einer Aktie gemeinsam, fragen die Experten von "FONDS professionell".Die Lage des Objekts bestimme entscheidend dessen Wert, sage Christopher Lees, Fondsmanager bei JO Hambro. "Wer ein schönes Appartement in einer schlechten Gegend kauft, verliert wahrscheinlich Geld. Eine eher durchschnittliche Wohnung in einem aufstrebenden Viertel ist dagegen ein gutes Investment. Ähnlich verhält es sich mit Börsentiteln", meine der Manager des knapp 1,6 Milliarden Euro schweren Aktienfonds JOHCM Global Select (ISIN IE00B3DBRP41/ WKN A0RCWN). Ein tolles Unternehmen in einer "schlechten Nachbarschaft", also einer abgestraften Branche oder einem Land, das gerade von Investoren gemieden werde, werde häufig mit abgestraft. ...

