In Köln wurde das Forschungsprojekt TALAKO zum induktiven Laden von elektrifizierten Taxis nun erfolgreich abgeschlossen. Die Ladeanlage am Kölner Hauptbahnhof ist seit Mai 2022 in Betrieb, wurde getestet sowie verbessert und läuft nun zuverlässig. So lautet zumindest das Fazit der Bergischen Universität Wuppertal, dessen Forschende bei TALAKO mitgearbeitet haben. Die sechs im Rahmen des Projektes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...